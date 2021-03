iOS 15 i macOS 12 to systemy, które Apple pokaże na WWDC 2021. Obie nazwy dostrzeżone w WebKit. Zapowiedzi iOS 15 i macOS 12 spodziewamy się w czerwcu.

iOS 15 oraz macOS 12 to tegoroczne systemy operacyjne Apple, które już pojawiały się w przeciekach. Ich zapowiedzi spodziewamy się w trakcie konferencji WWDC 2021. Tymczasem nazwy oprogramowania zostały dostrzeżone w WebKit. To silnik, w którym niedawno załatano poważny błąd w zabezpieczeniach. Zobaczmy, czego się doszukano.

Wzmianki na temat iOS 15 i macOS 12 zostały dodane do repozytoriów WebKit już kilka tygodni temu. Wprowadził je jeden z pracowników Apple. Niestety nie znajdziemy tu żadnych dodatkowych szczegółów. Same nazwy też nie są żadnym zaskoczeniem. Również w przypadku oprogramowania dla Maców. Wszak wraz z Big Sur przeskoczono do numerku 11.

Apple zapowie iOS 15 i macOS 12 w trakcie WWDC 2021

Termin tegorocznej konferencji WWDC 2021 nie został jeszcze zapowiedziany. To jednak w jej trakcie zobaczymy iOS 15 i macOS 12 oraz inne nowe oprogramowanie Apple. W ciągu trzech ostatnich lat data wydarzenia była ujawniana w okolicy połowy marca. Tymczasem mamy już koniec miesiąca i szczegółów na razie brak.

