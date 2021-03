Apple A15 Bionic to SoC dla smartfonów iPhone 13. Produkcja ruszy w maju. Tak więc premiera modeli iPhone 13 odbędzie się we wrześniu. A16 będzie w 4 nm.

Apple A15 Bionic to procesor, który trafi do smartfonów iPhone 13. Wiemy, że ma on być wytwarzany z użyciem 5-nm litografii. Teraz dowiadujemy się, kiedy ma ruszyć produkcja. Zajmie się nią ponownie TSMC, które to w przyszłości ma produkować również układy A16 dla przyszłorocznych telefonów z iOS.

Produkcja układów Apple A15 Bionic dla smartfonów iPhone 13 rozpocznie się w maju tego roku. To dobrze wróży na przyszłość, bo w poprzednich latach bywało podobnie. To oznacza, że nowe telefony z iOS zadebiutują zapewne we wrześniu. Czego zresztą chce dopilnować firma.

Apple A15 Bionic dla modeli iPhone 13 w 5 nm, a A16 ma już być 4-nm

W tym samym raporcie czytamy również, że procesor A16 dla modeli na 2022 rok będzie już wytwarzany w 4-nm litografii. To pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i zwiększyć liczbę tranzystorów. Przyszłe układy dla Maców też będą wytwarzane w tym rozmiarze. Na razie jednak czekamy na premierę iPhone’ów 13 z Apple A15 Bionic.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło