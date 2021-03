iPhone 13 Pro to dwa smartfony, które Apple pokaże dopiero za kilka miesięcy. Były one obiektem wielu przecieków. Teraz dowiadujemy się o kolejnych. Tym razem plotki obejmują sensor LiDAR oraz nowy kolor obudowy. Tym ma być czarny mat. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Plany Apple ujawnia sprawdzony leaker Max Weinbach na kanale EverythingApplePro. Firma szykuje nowy kolor obudowy dla modeli iPhone 13 Pro, którym ma być wspomniany czarny mat. Zastąpi on grafitowy. Załączone w tym artykule rendery pokazują, jak to może wyglądać. Poniżej wideo z nowymi informacjami.

Apple iPhone 13 Pro w kolorze czarny mat i z lepszym sensorem LiDAR

Ponadto Apple w modelach iPhone 13 Pro ma lepiej wykorzystać możliwości sensora LiDAR. Po to, aby zapewnić jeszcze lepsze opcje dla trybu portretowego, który zadebiutował wraz z modelem 7 Plus. Ponadto ma on zaoferować dużo lepszą dokładność. Konkretne szczegóły nie są jednak znane.

iPhone 13 Pro ma też dostać mniejszy notch. Wcięcie w ekranach telefonów z iOS ma ulec zmniejszeniu. Same wyświetlacze dostaną wsparcie dla ProMotion. Wiemy, że Apple wykorzysta panele LTPO pochodzące z fabryk firmy Samsung Display. Zaoferują one zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Premiera ma odbyć się we wrześniu.

