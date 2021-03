iPhone 13 Pro to dwa droższe smartfony Apple na 2021 rok, które były obiektem wielu przecieków. Wiemy nie od dziś, że mają one dostać ekrany LTPO. Dzięki temu będą w stanie zaoferować zmienne odświeżanie obrazu do maksymalnie 120 Hz. Nowy raport mówi o tym, że te panele OLED dostarczy Samsung Display.

Samsung Display dostarcza ekrany do telefonów z iOS już od dawna. Produkcja paneli LTPO dla modeli iPhone 13 Pro ma odbywać się na linii A3. Zostanie ona przebudowana pod kątem produkowania właśnie tych wyświetlaczy. Apple będzie potrzebowało ich naprawdę wiele i Koreańczycy będą musieli sprostać dużym dostawom.

Apple umieści ekrany LTPO tylko w modelach iPhone 13 Pro

Wiemy, że tylko iPhone 13 Pro ma dostać ekrany LTPO. W dwóch tańszych modelach Apple też umieści wyświetlacze OLED, ale będą one już wykonane w innej technologii. Dlatego tylko droższe telefony z iOS mają oferować odświeżanie obrazu w 120 Hz. Premiera ma odbyć się we wrześniu.

