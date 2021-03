iPhone 13 to cztery nowe smartfony Apple na 2021 rok. Firma robi co może, aby debiut odbył się we wrześniu. Jednak na modele iPhone 13 trochę poczekamy.

iPhone 13 i 13 Pro to łącznie cztery smartfony Apple na 2021 rok, które pojawiają się w przeciekach od dłuższego czasu. W zeszłym roku nowych telefonów nie zobaczyliśmy we wrześniu, a dopiero w październiku. Poza tym modele Pro Max i Mini zadebiutowały dopiero w listopadzie. W tym roku firma chce powrócić do wcześniejszego harmonogramu.

Daniel Ives z Wedbush podjął się analizy łańcucha dostaw. Z niej wynika, że Apple rzeczywiście szykuje się na debiut smartfonów iPhone 13 we wrześniu. Nowe telefony z iOS lat wprowadzane były na rynek właśnie w tym miesiącu. Tak było od czasu modeli 5 z pewnymi wyjątkami, jak X czy Xr.

Premiera modeli Apple iPhone 13 w trzecim tygodniu września

Łańcuch dostaw wskazuje na to, że Apple szykuje się do wprowadzenia smartfonów iPhone 13 na rynek w trzecim tygodniu września. To oznacza, że ich oficjalna zapowiedź odbędzie się około dwa tygodnie wcześniej. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów.

