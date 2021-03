iPhone 13 może wprowadzić ponownie Touch ID, o czym plotkuje się od jakiegoś czasu. Taki czytnik linii papilarnych miałby znaleźć się pod ekranem. Nie będzie to jednak rozwiązanie, które znamy ze smartfonów z systemem Android. Apple może szykować coś ekstra, co ujawnia nam jeden z wniosków patentowych firmy.

Apple uzyskało patent na czytnik linii papilarnych pod ekranem, w który opisało, jak można zwiększyć dokładność takiego rozwiązania. W wielkim skrócie firma zakłada wykorzystanie odczytu odcisku pod różnymi kątami. To miałoby na celu zwiększyć precyzję. Taka technologia mogłaby się przyczynić do poprawy skuteczności. Czy jednak iPhone 13 rzeczywiście otrzyma takie „Touch ID”?

Nie ma pewności, że Apple iPhone 13 dostanie takie Touch ID

Apple rzeczywiście szuka rozwiązań na przywrócenie czytnika linii papilarnych do swoich telefonów. Sugeruje to nie tylko ten konkretny patent, ale też inne. Nie możemy mieć jednak pewności, że takie Touch ID pojawi się wraz ze smartfonami iPhone 13. Możliwe, że dopiero w późniejszych modelach, co trzeba mieć na uwadze. Jak będzie w rzeczywistości, to pokaże czas.

