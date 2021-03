iPad Pro 2021 to wyczekiwany tablet. Plotki mówiły o tym, że marcowa konferencja Apple, która miała być szykowana na 23 marca, będzie tym wydarzeniem, gdzie zobaczymy ten sprzęt. Jest to już mocno wątpliwe. Gdyby event rzeczywiście miał odbyć się tego dnia, to firma już ten termin by potwierdziła. Tak się jednak nie stało.

Bloomberg raportuje, że co najmniej jeden iPad Pro 2021 (ten z 12,9-calowym wyświetlaczem) otrzyma ekran Mini LED. Poza tym pojawi się interfejs Thunderbolt, który Apple używa od lat w komputerach Mac. W tabletach z iPadOS dotychczas stosowano Lightning lub USB C. Kiedy odbędzie się premiera nowych modeli?

Marcowa konferencja Apple pod znakiem zapytania, to kiedy iPad Pro 2021

Wygląda na to, że marcowa konferencja rzeczywiście nie będzie miała miejsca. Tak więc może będzie ona kwietniowa? To możliwe, bo Bloomberg wspomina o tym, że iPad Pro 2021 miałby pojawić się właśnie najwcześniej w przyszłym miesiącu. Pewnie wtedy zobaczymy też lokalizatory AirTags.

