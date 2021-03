iOS 14.5 beta (obecnie w czwartej wersji) i macOS 11.3 beta znajdują się obecnie na etapie testów. To uaktualnienia, które wniosą sporo nowości. W tym także pomniejszych. Apple planuje także jeszcze jedną zmianę, która obejmie poprawki bezpieczeństwa. Te będą mogły być udostępniane osobnym kanałem.

Plany Apple ujawnia kod źródłowy iOS 14.5 beta i macOS 11.3. Tutaj pojawiają się wzmianki mówiące o tym, że poprawki bezpieczeństwa będą mogły być udostępniane poza zwykłymi aktualizacjami systemowymi. Będzie to o tyle istotne, że te pierwsze będzie można instalować niezależnie i na przykład nie trzeba będzie w tym celu migrować do najnowszej wersji oprogramowania. Zmiana jest zdecydowanie na plus i następuje na kilka miesięcy przed zapowiedzią software z numerkiem 15.

iOS 14.5 i macOS 11.3 na razie w wersjach beta

Obecnie iOS 14.5 i macOS 11.3 dostępne są w poglądowych wersjach beta. Jednak już wkrótce deweloperzy dostaną edycje RC oprogramowania. Potem zostaną one udostępnione wszystkim użytkownikom iPhone’ów, iPadów czy Maców. Prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu.

