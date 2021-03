iPhone X to smartfon Apple, który miał dwa kolory obudowy. Co ciekawe, firma brała pod uwagę wariant Jet Black. Taki iPhone X jednak nie trafił na rynek.

iPhone X to smartfon Apple, który był najlepiej sprzedającym się telefonem w 2018 roku. Debiutował w listopadzie roku poprzedniego. Jak dobrze pamiętamy, miał dwa różne kolory obudowy. Pierwszym był srebrny, a drugi to gwiezdna szarość. Tymczasem firma eksperymentowała też z innym odcieniem i był to Jet Black. Taki telefon jednak nigdy nie trafił na rynek.

Rąbka tajemnicy na temat smartfona iPhone X w kolorze Jest Black uchylił nam Mr-White, który na Twitterze wrzuca zdjęcia różnych prototypów sprzętów Apple, które to nigdy nie pojawiły się w ofercie. Ten sam odcień obudowy zadebiutował wraz z modelami 7 i 7 Plus. Fotki możecie obejrzeć poniżej.

iPhone X w kolorze Jet Black mógł być dla Apple zbyt problematyczny

Pamiętajmy o tym, że iPhone X dostał już szklaną obudowę. To wpłynęło na możliwości wykonania wariantów kolorystycznych, które można było uzyskać. Pewnie w przypadku odcienia Jet Black okazało się to być zbyt problematyczne. Dlatego zapewne Apple z niego finalnie zrezygnowało.

