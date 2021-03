iPhone 13 to tegoroczne smartfony Apple, które już pojawiały się w przeciekach. Teraz dowiadujemy się, że mają otrzymać większe baterie względem modeli z 2020 roku. Jak to możliwe? Stanie się to za sprawą zaoszczędzonego miejsca pod obudową, które udało się uzyskać dzięki wprowadzeniu do konstrukcji telefonów pewnych istotnych zmian.

Informacje na ten temat przekazał analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu Apple. Smartfony iPhone 13 mają dostać większe baterie od tych z dwunastek. Jednak nie wiadomo, o jakich dokładnie pojemnościach. To wyjaśni się z czasem.

foto: iFixit

Apple w modelach iPhone 13 umieści większe baterie dzięki zmianom w konstrukcji

Kuo wyjaśnia, że wraz z modelami iPhone 13 Apple wprowadzi takie zmiany w konstrukcji, że zdoła wygospodarować dodatkowe miejsce. To zostanie użyte właśnie dla większych akumulatorów. Wiemy, że gniazda SIM zostaną zintegrowane z płytą główną. Zmniejszą się także gabaryty przednich modułów optycznych. Są też inne pomniejsze modyfikacje.

