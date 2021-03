iOS 14.5 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni w marcu. Wprowadzi też pewne nowości w aplikacji Podcasty. Zobaczmy, co zmienia iOS 14.5.

iOS 14.5 to większa aktualizacja dla iPhone’ów, która jest blisko. Apple wprowadzi w niej sporo nowości. Wraz z tym uaktualnieniem spodziewamy się także wsparcia dla lokalizatorów AirTags. Tymczasem pojawią się też zmiany obejmujące aplikację Podcasty. Co nowego ma się tu pojawić?

Apple chce, aby ludzie nie subskrybowali poszczególne podcasty, a je obserwowali. Dlatego też w menu z iOS 14.5 pojawia się nowa opcja o nazwie Obserwuj. Czym podyktowana jest ta zmiana? Prawdopodobnie pieniędzmi, a wynika to z faktu, że subskrypcja kojarzy się z czymś, za co trzeba często płacić. Dlatego zdecydowano się to tu zmienić.

Aktualizacja iOS 14.5 już blisko

Domyślamy się, że Apple udostępni finalną wersję iOS 14.5 jeszcze w tym miesiącu. Powinno to nastąpić w drugiej połowie miesiąca po marcowej konferencji, która może odbyć się 23 dnia tego miesiąca. Termin ten na razie nie został jeszcze potwierdzony. Jeśli jest prawdziwy, to na dniach firma z Cupertino powinna przekazać oficjalne informacje o evencie.

