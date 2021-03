iPhone 15 Pro to smartfon Apple, który zobaczymy w 2023 r. Otrzyma on aparat peryskopowy. Apple chce sięgnąć po taki obiektyw dopiero w modelach iPhone 15.

iPhone 15 Pro to smartfon Apple, na który trochę sobie poczekamy. Najpierw czeka nas premiera trzynastek i czternastek, a ten pierwszy z wymienionych zadebiutuje dopiero w 2023 roku. Właśnie do tego okresu odnosi się nowa notatka analityka Ming Chi Kuo, który ponownie planuje przewidzieć plany producenta. Tym razem obejmują one aparat peryskopowy.

Apple planuje umieścić aparat peryskopowy dopiero w modelach iPhone 15 Pro. To rozwiązanie, które zwiększy w telefonach z iOS możliwości z zakresu zoomu. Na tym polu smartfony z Androidem oferują większe opcje. W tańszych piętnastkach, które zapewne też zobaczymy w 2023 roku, takie rozwiązanie pewnie nie zostanie zaimplementowane.

Dopiero iPhone 15 Pro dostanie aparat peryskopowy, czyli Apple nie goni konkurencji

Aparat peryskopowy jest już powszechnie stosowany we flagowcach z Androidem, ale widać, że Apple jakoś szybko nie planuje gonić na tym polu innych producentów. Implementacja rozwiązania dopiero w modelach iPhone 15 na 2023 rok pokazuje, że gigant z Cupertino ma własne plany związane z rozwojem kamer i niespecjalnie chce oglądać się za konkurencją.

