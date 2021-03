Marcowa konferencja Apple nie ma odbyć się w połowie tego miesiąca. To wydarzenie, na którym mamy zobaczyć tablety iPad Pro 2021, lokalizatory AirTags oraz być może słuchawki AirPods 3. Pojawiła się nowa data. Ma nią być rzekomo 23 marca, czyli ten sam dzień, w którego trakcie zadebiutują smartfony OnePlus 9.

Jeśli marcowa konferencja Apple rzeczywiście ma odbyć się 23 marca, to firma na dniach potwierdzi ten termin. Powinno to nastąpić na około 10 dni przed wydarzeniem. Czy tak jednak będzie, to przekonamy się dopiero z czasem. W każdym razie nowe produkty z logo nadgryzionego jabłka są coraz bliżej.

Marcowa konferencja Apple to nie tylko AirTags i iPad Pro 2021

Wiemy, że Apple niedługo po marcowym evencie udostępni także nowe aktualizacje. Będą to iOS 14.5 oraz macOS 11.3. Wniosą one całkiem sporo nowości. Pojawią się też zmiany obejmujące naszą prywatność. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na potwierdzenie terminu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło