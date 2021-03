iPhone 13 otrzyma nowe złącze? Apple ma ciekawy patent

iPhone 13 to seria obejmująca cztery smartfony Apple, które zobaczymy we wrześniu. Dużo od jakiegoś czasu mówi się o porzuceniu Lightning. To jednak do tej pory się nie ziściło. Firma Tima Cooka uzyskała patent opisujący nowe złącze. Rzućmy sobie na nie okiem.

Nowy patent uzyskany przez Apple opisuje złącze przedstawione na poniższych schematach. Widać tu coś w stylu starego MagSafe. Cztery styki umieszczono na zaokrąglonej końcówce, która miałaby być przyczepiana w płytkie gniazdko w telefonie. Pomysł jest ciekawy i zakłada wykorzystanie magnetycznego interfejsu.

Nowe złącze Apple pewnie nie trafi do smartfonów iPhone 13

Czy takie nowe złącze może już pojawić się w smartfonach iPhone 13? Cóż, choć Apple rzeczywiście uzyskało już stosowny patent, tak jest to mało prawdopodobne. Pewnie ponownie będzie to wysłużony interfejs Lightning. Sam pomysł jest jednak bardzo ciekawy i możliwe, że zobaczymy taki port wraz z przyszłymi telefonami z iOS.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszy zdjęć

źródło