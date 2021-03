macOS 11.3 beta 3 dostępny. Apple może częściowo zablokować Rosetta 2

macOS 11.3 beta 3 został oddany do testów. Apple może planować zmiany w narzędziu Rosetta 2. W aktualizacji macOS 11.3 może ono w części regionów zniknąć.

macOS 11.3 beta 3 to kolejne wydanie poglądowego oprogramowania dla Maców, które wprowadzi sporo nowości. Najnowsza wersja jest już dostępna dla deweloperów. Niestety, ujawnia zmiany, które niekoniecznie są na plus. Dotyczą one narzędzia Rosetta 2 dla komputerów z procesorami Apple M1.

Rosetta 2 to emulator, który pozwala na Macach z Apple M1 uruchamiać programy pisane na komputery z procesorami Intela. Tymczasem w macOS 11.3 beta 3 znajdują się wzmianki o tym, że narzędzie może zostać wyłączone. Nie wszędzie, a w wybranych regionach. Nie wiadomo jednak, czym to jest spowodowane.

Rosetta 2 w macOS 11.3 z pewnością definitywnie nie zniknie

Na wyjaśnienie tej sytuacji trzeba będzie poczekać, bo Apple nie komentuje znaleziska. Może jest to jednak jaki błąd. Z pewnością jednak Rosetta 2 w finalnej wersji aktualizacji macOS 11.3 nie zniknie. To kluczowe narzędzie, które musi pozostać. Uaktualnienie zostanie udostępnione wraz z iOS 14.5. Spodziewamy się, że nastąpi to jeszcze w tym miesiącu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło