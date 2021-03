iPhone 14 Pro to smartfony, które Apple wprowadzi w 2022 roku. Mają dostać ekrany bez notcha. Pojawi się wcięcie. Być może też w modelach iPhone 14.

iPhone 14 Pro zadebiutuje dopiero w 2022 roku i wiemy, że Apple umieści w nim układ A16 Bionic. Co ciekawe, w tych smartfonach może zniknąć notch. Nowe informacje obejmujące ekrany telefonu przekazał sprawdzony analityk Ming Chi Kuo. Ten sam, który ostatnio wspomniał o modelu SE 5G. Może pojawić się wcięcie znane z Androidów.

Kuo uważa, że Apple będzie chciało w modelach iPhone 14 Pro umieścić ekrany mające wcięcie, które znamy z droższych modeli Samsunga. Te obecnie mają okrągły otwór dla kamery do selfie, który jest wyśrodkowany w górnej części wyświetlacza. Coś więc może być na rzeczy. Co stanie się z Face ID i jak to zostanie rozwiązane? Tutaj analityk na razie o tym nie wspomina.

Możliwe, że Apple umieści takie ekrany nie tylko w modelach iPhone 14 Pro

Jest bardzo możliwe, że takie ekrany trafią nie tylko do smartfonów iPhone 14 Pro i znajdą się też w tych tańszych. Tutaj jednak Apple na razie bierze pod uwagę implementację takich wyświetlaczy w droższych telefonach. Dopiero w momencie, gdy dostawy paneli będą na odpowiednim poziomie, to takie rozwiązanie znajdzie się też w pozostałych modelach.

