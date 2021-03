iPhone 13 Pro może zaoferować więcej miejsca na dane. Już jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Apple ma dodać opcję 1 TB. Zdaje się to potwierdzać analityk Daniel Ives z firmy Wedbush, który przygotował nową notatkę dla inwestorów. Tam też wspomina się o sensorze LiDAR. O tym jednak za chwilę.

Apple oferuje już opcję 1 TB miejsca w iPadach Pro. Dodanie jej w telefonach z iOS jest więc tylko kwestią czasu. Tak więc w tym roku jest to bardzo możliwe. Jednak spodziewajmy się jej tylko w droższych modelach iPhone 13 Pro. W tańszych smartfonach takiej możliwości z pewnością nie będzie.

Apple umieści sensor LiDAR nie tylko w modelach iPhone 13

Ives wspomina o czymś jeszcze. To aparat fotograficzny. W tym roku Apple ma umieścić sensor LiDAR nie tylko w modelach iPhone 13 Pro, ale też w tych tańszych. Tak więc te otrzymają trzeci czujnik do dwóch dotychczasowych obiektywów. To informacje, które również pojawiały się w przeszłości. Premiery spodziewamy się we wrześniu.

źródło