iPad Pro 2021 to tablet, który już pojawiał się w przeciekach. Powinien dostać procesor A14X w 5-nm litografii. Mark Gurman twierdzi, że będzie to bardzo potężny SoC, którego wydajność będzie zbliżona do Apple M1. Jak dobrze wiemy, autorski układ dla Maców jest naprawdę bardzo wydajny.

Apple M1 składa się z ośmiu rdzeni CPU opartych na architekturze ARM i 8-rdzeniowego GPU. Jeśli tablety iPad Pro 2021 rzeczywiście otrzymają A14X o podobnej mocy, to będą to bardzo potężne urządzenia z wielkim potencjałem. Poza tym dowiadujemy się, że opcjonalnie będzie je można zakupić z modemami zapewniającymi łączność z sieciami 5G.

iPad Pro 2021 z A14X o mocy Apple M1 już blisko

Apple prawdopodobnie zaprezentuje tablety iPad Pro 2021 jeszcze w tej połowie roku. Możliwe, że już bardzo niedługo, bo coraz częściej mówi się o marcowej konferencji. Będzie to dobra okazja do debiutu nowych urządzeń. Na więcej szczegółów trzeba będzie jednak poczekać.

