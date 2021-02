iOS 15 i iPadOS 15 to tegoroczne aktualizacje Apple. Co nowego tam znajdziemy? Nowości na pewno nie zabraknie. Już w czerwcu spodziewamy się iOS 15 beta.

iOS 15 i iPadOS 15 to aktualizacje, które Apple udostępni zapewne we wrześniu tego roku. Zanim to jednak nastąpi, to przez kilka miesięcy będziemy mogli testować wersje beta. Potem użytkownicy iPhone’ów i iPadów dostaną finalne oprogramowanie. Zobaczmy, co już dziś wiadomo o systemach iOS 15 i iPadOS 15

Potencjalne wsparcie dla wielu kont użytkowników

W sieci jakiś czas temu pojawiły się plotki mówiące o tym, że wraz z iOS 15 może zostać dodana obsługa wielu kont. Obecnie korzystamy w iPhone’ach z jednego Apple ID. Podobne rozwiązanie pojawiło się już także w tvOS. Czy jednak wyobrażamy sobie to na telefonach? Trochę ciężko w to uwierzyć, ale sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku iPadów. To sprzęt często użytkowany przez wiele osób w domu. Tak więc jeśli taka nowość się pojawi, to najpewniej w iPadOS 15 dla tabletów.

Siri z większymi możliwościami

Wraz z iOS 15 z pewnością możemy spodziewać się nowości, które otrzyma Siri. Wirtualna asystentka Apple cały czas jest rozwijana. Na wsparcie dla języka polskiego nie ma co pewnie nadal liczyć, ale wiemy, że pojawią się nowe komendy. Mają one obejmować funkcje zdrowotne, na które gigant z Cupertino kładzie coraz większy nacisk.

Lepsze zarządzenie energią

Plotki mówią o tym, że Apple w dużej mierze przepisze systemy iOS 15 i iPadOS 15. Ma to pozwolić na uzyskanie lepszego zarządzania energią. W konsekwencji moglibyśmy liczyć na dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu baterii iPhone’a czy iPada. Szczegóły nie są znane. Biorąc jednak pod uwagę, że tegoroczne modele mają dostać ekrany z odświeżaniem obrazu w 120 Hz, to zmiana byłaby mile widoczna.

Na nowe emoji poczekamy dłużej

iOS 15 z czasem wprowadzi nowe emoji, ale to odbędzie się później niż zazwyczaj. Prace nad uaktualnieniem Unicode 15 uległy zmianom w wyniku pandemii. Dlatego zestaw nowych emotek ma pojawić się później. Do tej pory dostawaliśmy je jesienią. Kolejne zobaczymy dopiero w 2022 roku.

iOS 15 nie dla wszystkich iPhone’ów

Zeszłoroczna aktualizacja trafiła na wszystkie modele iPhone’ów, które otrzymały iOS 13. Wraz z iOS 15 tak nie będzie. Ten rok będzie związany z cięciami we wsparciu smartfonów. Dlatego użytkownicy pierwszego modelu SE oraz 6s i 6s Plus nie powinni liczyć na nowe oprogramowanie. To będzie dostępne dla iPhone’ów 7 i nowszych. To samo dotyczy iPadOS 15, który zapewne wytnie obsługę starszych iPadów.

Przeprojektowany ekran początkowy niepewny

W zeszłym roku ekran początkowy iPhone’ów doczekał się wielu zmian. Pojawiły się przede wszystkim widżety. Apple jednak szykuje coś znacznie odmiennego, o czym plotkuje się od kilku lat. Czy zobaczymy to w końcu wraz z aktualizacją do iOS 15? To ciągle nie jest jasne.

Odświeżona aplikacja Muzyka

Apple pracuje także nad nową, bardziej intuicyjną aplikacją Muzyka. Pewne zmiany zobaczymy na iPhone’ach już wraz z aktualizacją z numerkiem 14.5, której spodziewamy się w marcu. Jednak w iOS 15 mogą one być jeszcze bardziej daleko idące. Na szczegóły trzeba będzie poczekać.

iOS 15 beta i iPadOS 15 beta już w czerwcu

Apple zaprezentuje nowe systemy operacyjne już w trakcie konferencji WWDC 2021, której spodziewamy się w czerwcu. Niedługo po niej zostaną udostępnione deweloperskie wersje iOS 15 beta i iPadOS 15 beta. Te publiczne powinny zostać oddane w ręce testerów kilka tygodni później. Na finalne oprogramowanie poczekamy do września.

