macOS 11.2.2 Big Sur to nowa aktualizacja Apple dla Mac. Nowości tu nie znajdziemy. Jedynie poprawkę poważnego błędu. macOS 11.2.2 można już pobierać.

macOS 11.2.2 Big Sur to kolejna aktualizacja uzupełniająca Apple dla Mac, którą wydano dla wersji z lutego. Nowości tu nie znajdziemy. Wiemy jednak, że te pojawią się w wydaniu oznaczonym numerkiem 11.3. Zobaczmy więc, co nowego zmienia najnowsze oprogramowanie. Tym razem jest to rozwiązanie poważnego błędu. Oficjalny wykaz zmian poniżej.

Aktualizacja macOS 11.2.2 – wykaz zmian

macOS 11.2.2 Big Sur – Wymagane ponowne uruchomienie

Uaktualnienie macOS Big Sur 11.2.2 chroni MacBooki Pro (z 2019 roku i nowsze) oraz MacBooki Air (z 2020 roku i nowsze) przed uszkodzeniami w wyniku użycia niekompatybilnych koncentratorów i stacji dokujących z zasilanymi gniazdami USB‑C.

Więcej szczegółowych informacji na temat tego uaktualnienia można znaleźć pod tym adresem.

Aktualizacja macOS 11.2.2 Big Sur jest już dostępna do pobrania. Można ją ściągnąć udając się na Macu do sekcji Preferencje systemowe i Uaktualnienia. Waga patcha to koło 2 GB. Oczywiście przed instalacją warto wykonać kopię zapasową.

źródło: opracowanie własne