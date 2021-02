iPhone 13 5G to cztery smartfony Apple, które zobaczymy później w tym roku. Pod względem łączności z sieciami nowej generacji mają one zapewnić znacznie większe możliwości niż zeszłoroczne dwunastki. Będzie to możliwe dzięki nowym modemom firmy Qualcomm. To Snapdragon X60 wykonany w 5-nm litografii.

Najważniejszą zmianą będzie agregacja mmWave i Sub-6 GHz. Snapdragon X60 zapewni więc większe możliwości z zakresu połączeń w modelach iPhone 13 5G. Mniejszy proces oznacza też oszczędności z zakresu zapotrzebowania na energię. Ponadto mmWave ma być oferowane na innych rynkach od Stanów Zjednoczonych. W przypadku dwunastek Apple ograniczyło się z tym rozwiązaniem do USA.

Apple iPhone 13 5G z modemem Snapdragon X60 we wrześniu

Premiera smartfonów iPhone 13 5G powinna odbyć się we wrześniu tego roku. Apple będzie chciało uniknąć opóźnień, które w zeszłym roku wywołała pandemia koronawirusa. W tym roku harmonogram ma powrócić do tego stosowanego w poprzednich latach. Na więcej informacji trzeba poczekać.

