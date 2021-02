iPhone 13 to smartfony Apple, których spodziewamy się we wrześniu. Wszystkie nowe modele telefonów otrzymają ekrany OLED. Jak to było w przypadku dwunastek. Teraz dowiadujemy się, że wyświetlacze dostarczy kolejna firma. Tym razem jest to chińskie BOE, które starało się o kontrakt już rok temu.

Tak, BOE próbowało już dostarczać ekrany OLED dla zeszłorocznych modeli Apple. Jednak nie spełniło dużych wymagań i kontraktu finalnie nie dostało. W międzyczasie Chińczycy pracowali nad poprawą produkcji. Po to, aby móc uzyskać dostawy dla modeli iPhone 13. Teraz dowiadujemy się, że chiński gigant dopiął swego.

Apple umieści ekrany OLED w modelach iPhone 13, ale nie w wersji Pro

Domyślamy się, że te ekrany OLED trafią do tańszych smartfonów Apple na 2021 rok. Nie spodziewajmy się, że otrzyma je iPhone 13 Pro czy Pro Max. Tu raczej dostawy nadal będą polegały na Koreańczykach, w tym przede wszystkim Samsung Display. BOE zajmie się dostawami dla telefonów z niższej półki.

źródło