iOS 14.5 to aktualizacja, z której instalacją na iPhone’ach lepiej nie zwlekać

iOS 14.5 to nadchodząca aktualizacja dla iPhone’ów. Z jej instalacją lepiej nie zwlekać. Wynika to z faktu, że Apple dodało w iOS 14.5 nowe zabezpieczenia.

iOS 14.5 to nadchodząca aktualizacja dla iPhone’ów, która obecnie dostępna jest w wersji beta. Wprowadzi ona sporo nowości. Wśród nich znajdą się nowe emoji. Jej instalacja będzie także ważna pod względem bezpieczeństwa. Apple wprowadzi tu pewne zmiany, które zwiększą zabezpieczenia jego telefonów.

Ataki typu 0-day na użytkowników iPhone’ów dziś już nie są niczym nowym. Co prawda, nadal łatwiej je przeprowadzić na telefonach z Androidem, ale i w przypadku sprzętów z logo nadgryzionego jabłka też jest to możliwe. Apple postanowiło wraz z iOS 14.5 wzmocnić zabezpieczenia. Stało się to możliwe poprzez wprowadzenie cyptografii do sprawdzania poprawności wskaźników za pomocą kodów uwierzytelniania (PAC). To powinno znacząco utrudnić działania hakerów i omijanie funkcji ochronnych, jak na przykład piaskownicy.

Aktualizacja iOS 14.5 dla iPhone’ów w marcu

Na razie jednak większość użytkowników iPhone’ów na iOS 14.5 musi czekać. Aktualizacja nie jest jeszcze dostępna w finalnej wersji. To powinno ulec zmianie w przyszłym miesiącu. Jednak w momencie, gdy uaktualnienie zostanie już udostępnione w marcu, to z pewnością z jego instalacją nie będzie warto zwlekać.

