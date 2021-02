iPhone 12 Pro Max najpopularniejszym smartfonem z 5G w USA

iPhone 12 Pro Max to najdroższy z zeszłorocznych smartfonów Apple. Okazuje się jednak, że w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo popularne urządzenie. Pomimo wysokiej ceny. W niemal całym kraju jest to najczęściej wybierany telefon z modemem 5G. iPhone 12 Pro bez dopisku Max przebił go popularnością tylko w dwóch miejscach.

iPhone 12 Pro Max jest najpopularniejszym smartfonem z modemem 5G na terenie 49 stanów. Tańszy model przebił go popularnością jedynie w Vermont i mieście Waszyngton. Dane te zostały ujawnione przez Speedtest by Ookla. Ponadto wynika niż też, że wersja Mini rzeczywiście cieszy się najmniejszym wzięciem ze wszystkich telefonów Apple z 2020 roku.

W tym roku iPhone 12 Pro Max doczeka się następcy, z którym wiązane są spore nadzieje w kontekście nowych funkcji. Tu plotki wskazują przede wszystkim na ekrany LTPO, które zapewnią szybsze odświeżanie obrazu. Tego w telefonach Apple obecnie bardzo brakuje. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Apple iPhone 12 Pro Max – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran Super Retina XDR rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli

procesor Apple A14 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

bateria o pojemności 3687 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło