iPhone 13 Pro i 13 Pro Max to flagowce Apple na 2021 rok, które były obiektem wielu przecieków. Wiemy, że gigant planuje w nich umieścić ekrany ProMotion znane już z iPadów. Co jednak ciekawe, samo odświeżanie może być jeszcze wyższe i sięgnąć aż 240 Hz. W tabletach z iOS jest to 120 Hz.

Apple uzyskało patent, który zakłada wykorzystanie takich wyświetlaczy w telefonach. Odświeżanie obrazu w 240 Hz nie jest spotykane na razie w żadnych smartfonach i dzięki temu iPhone 13 Pro mógłby być rekordzistą pod tym względem. Na razie znajdziemy modele z Androidem mogące pochwalić się odświeżaniem obrazu w 144 Hz. W drodze jest też Realme GT, który zaoferuje 160 Hz.

Nie ma pewności, że Apple iPhone 13 Pro dostanie ekrany ProMotion 240 Hz

Pamiętajmy, że na razie jest to patent i nie wiemy, jakie dokładnie plany Apple wiąże z tym rozwiązaniem. Smartfony iPhone 13 Pro mogą, ale nie muszą dostać ekranów ProMotion z 240 Hz. Równie dobrze może to być 120 Hz, które znamy z iPadów Pro. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

