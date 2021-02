iOS 14.5 beta 2 wprowadza sporo nowości. Wśród nich są nowe emoji, ale nie tylko. Zobaczmy, co Apple dodało w aktualizacji iOS 14.5 beta 2 dla iPhone’ów.

iOS 14.5 beta 2 została udostępniona wczoraj. Nowa aktualizacja poglądowa dla iPhone’ów wnosi sporo nowości, których dużo było już w pierwszej becie. Apple dodało m.in. nowe emoji. Wśród nich jest łącznie 217 nowych obrazków i wariantów dla tych istniejących. Zobaczmy sobie, co dokładnie wnosi uaktualnienie iOS 14.5 beta 2.

iOS 14.5 beta 2 wprowadza nowe emoji

Nowe emoji to zdaje się najważniejsza nowość z systemu iOS 14.5 beta 2. Apple dodało kolejne emotki i wśród nich są płonące serce, wydychająca buźka, słuchawki AirPods Max czy też liczne opcje z zakresu podziału na płeć. Cześć z nich możecie obejrzeć poniżej. Jest tego całkiem sporo.

Nowości w aplikacji Skróty i nie tylko

W Skrótach również pojawiają się pewne nowości. Wraz z aktualizacją iOS 14.5 beta 2 Apple wprowadziło na iPhone’ach możliwość używania zrzutów ekranowych dla różnych akcji. Wzmianki w kodzie oprogramowania mówią również o nowym Smart Battery Case dla iPhone’ów. Prawdopodobnie z MagSafe dla dwunastek.

iOS 14.5 beta 2 wprowadza też pewne zmiany obejmujące Apple Music. Są to nowe gesty do dodawania utworów do kolejki odtwarzania lub biblioteki muzycznej. W tej sekcji natomiast przycisk pobierania zmieniono na trzy kropki. Jego dotknięcie powoduje wyświetlenie dostępnych opcji. Poprawiono też etykiety prywatności w App Store.

Kod iOS 14.5 beta 2 zwiastuje także nadchodzącą premierę lokalizatorów AirTags. W aplikacji Lokalizator są nowe wzmianki o śledzeniu przedmiotów, które nie należą do użytkownika. Jest też szczegół o aplikacjach internetowych, które będą mogły uzyskiwać dostęp do rozpoznawania mowy.

Na finalną wersję iOS 14.5 najpewniej poczekamy do marca. To wtedy wszyscy użytkownicy iPhone’ów dostaną nowe emoji i inne nowości, których to w tej aktualizacji będzie całkiem sporo. Prawdopodobnie w marcu odbędzie się jakaś konferencja, gdzie zobaczymy nowe produkty. Na więcej szczegółów na razie trzeba będzie jeszcze poczekać.

