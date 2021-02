macOS 11.2.1 to nowa aktualizacja Apple dla Big Sur. Nie znajdziemy tu nowości. Jedynie poprawki błędów. Zobaczmy więc, co nowego wprowadza macOS 11.2.1.

macOS 11.2.1 to aktualizacja uzupełniająca dla Maców z zainstalowanym Big Sur, którą Apple udostępniło dla większego uaktualnienia ze stycznia. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego tu znajdziemy, to niestety nic. Nowości w tej wersji brakuje, ale całkiem sporo wprowadzi wydanie z numerkiem 11.3. Tym razem skupiono się na poprawkach błędów. Poniżej wykaz zmian.

Aktualizacja macOS 11.2.1 Big Sur – oficjalny wykaz zmian

macOS Big Sur 11.2.1 — Wymagane ponowne uruchomienie

Uaktualnienie macOS Big Sur 11.2.1 rozwiązuje problem, który mógł uniemożliwiać ładowanie baterii niektórych modeli MacBooka Pro z 2016 i 2017 roku.

Dostępność niektórych funkcji może zależeć od regionu lub modelu urządzenia Apple. Więcej szczegółowych informacji na temat tego uaktualnienia można znaleźć pod tym adresem. Szczegółowe informacje na temat zawartości tego uaktualnienia związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

Nowa aktualizacja jest już dostępna. Pobierzecie ją udając się do sekcji Ustawienia i Uaktualnienia. Oczywiście przed rozpoczęciem procesu warto wykonać kopię zapasową. Tak na wszelki wypadek, gdyby coś poszło nie tak.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Signal

źródło: opracowanie własne