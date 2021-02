macOS 11.3 Big Sur to nowa aktualizacja Apple dla Mac. Wprowadza ona ciekawe nowości. Zobaczmy sobie, co nowego znajdziemy w macOS 11.3 beta.

macOS 11.3 beta Big Sur został udostępniony do testów niedługo po premierze finalnej wersji z numerkiem 11.2. Ta ostatnia aktualizacja Apple przyniosła poprawki błędów. Nowości się nie pojawiły. Zupełnie inaczej jest w najnowszej edycji. Zobaczmy sobie, co nowego wprowadza to uaktualnienie dla komputerów Mac.

Aktualizacja macOS 11.3 beta Big Sur – co nowego / wykaz nowości

macOS 11.3 beta Big Sur to aktualizacja, którą docenią właściciele HomePodów. Jeśli macie parę głośników sparowanych jako stereo, to teraz będziecie mogli wskazać je jako źródło dźwięku. Dotyczy to jednak aplikacji odtwarzających muzykę lub filmy. Audio systemowe nadal będzie płynąć z komputera. Następnie mamy przeprojektowaną kartę Wsparcie w sekcji Ten Mac. Widać ją poniżej.

macOS 11.3 beta wprowadza także więcej opcji z zakresu personalizacji w Safari. Nowości obejmują również więcej opcji sortowania w aplikacji Przypomnienia. Następnie mamy wsparcie dla kontrolerów z PlayStation 5 czy nowych Xboksów, które dodano także w iOS 14.5. Aktualizacja w finalnej wersji pojawi się pewnie za kilka tygodni.

