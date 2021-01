iOS 14.4 to nadchodząca aktualizacja Apple dla iPhone’ów. Powiadomi ona użytkowników, gdy znajdzie nieoryginalny aparat. Premiera iOS 14.4 w tym kwartale.

iOS 14.4 na razie dostępne jest w postaci drugiej wersji beta. To aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, której premiera odbędzie się za kilka tygodni. Tymczasem w poglądowej wersji software Apple doszukano się ponownie ciekawej nowości. To powiadomienia o tym, że aparat telefonu jest nieoryginalny.

Apple już wcześniej zaczęło wyświetlać monity o zastępczych ekranach. Teraz system ten obejmie także aparat iPhone’ów. Jeśli iOS 14.4 wykryje nieoryginalne części dla kamery, to użytkownik zostanie o tym poinformowany. Oczywiście, funkcja nadal będzie działać. Pozostanie to jedynie do wiadomości właścicieli sprzętu.

Aktualizacja iOS 14.4 jeszcze w tym kwartale

iOS 14.4 to aktualizacja dla iPhone’ów, która nie wprowadza zbyt wielu nowości. Jej oficjalnej premiery spodziewamy się później w tym kwartale. Oprogramowanie zostanie udostępnione z innymi uaktualnieniami Apple. Są to watchOS 7.3, tvOS 14.4, iPadOS 14.4 i macOS Big Sur 11.2. Dokładna data premiery na razie pozostaje tajemnicą. Przed nami raczej jeszcze kilka tygodni beta testów.

