iPhone 12 Mini trafił już w ręce pierwszych klientów. Niestety, szybko pojawiły się problemy z dotykiem. Część właścicieli telefonu skarży się na to, że ekran nie reaguje prawidłowo na dotyk. Nas poinformował czytelnik (dzięki Przemysław Starczynowski za informację!), który przyjrzał się tym niedogodnościom bliżej. Zobaczmy, co ustalił. Również po zainstalowaniu iOS 14.3 beta, który udostępniono w tym tygodniu.

Problemy z dotykiem w modelu iPhone 12 Mini występują po nałożeniu na ekran szkiełka ochronnego. Objawiają się na różne sposoby. W momencie, gdy telefon leży na płaskiej powierzchni, to ciężko go odblokować. Rudno jest też skorzystać z ikonek latarki i aparatu. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej, gdy smartfon znajduje się w etui. Wtedy jego odblokowanie jest bardzo utrudnione.

Problemy z dotykiem w modelu iPhone 12 Mini znikają po podłączeniu do ładowarki

Przemysław przeprowadził także próby po zainstalowaniu iOS 14.3 beta. Tam występowały one również. Co jednak ciekawe, problemy z dotykiem w smartfonach iPhone 12 Mini znikają w momencie, gdy urządzenie zostanie podłączone do ładowarki. Na podobne przypadłości skarżą się także użytkownicy na zagranicznych forach. Problem nie jest więc z pewnością zawężony.

Apple zapewne już przygląda się tym przypadłościom i będzie próbowało zaradzić. Zapewne przed premierą iOS 14.3, którego spodziewamy się dopiero w przyszłym kwartale, zostanie udostępniona mniejsza aktualizacja rozwiązująca problemy. Na razie trzeba czekać.

źródło: opracowanie własne