iPhone 12 Pro w opcji Pacific Blue najchętniej wybierany przez klientów

iPhone 12 Pro dostępny jest w czterech kolorach. Jedną z nich jest Pacific Blue. Wygląda na to, że to niebieski iPhone 12 Pro jest najczęściej wybierany.

iPhone 12 Pro debiutował w sprzedaży w październiku. Dłużej musieliśmy poczekać na model Max, którego to przedsprzedaż rozpoczęła się wczoraj. Nowe smartfony Apple dostępne są w czterech wariantach kolorystycznych. Który z nich jest najczęściej wybierany? Wygląda na to, że niebieski, czyli Pacific Blue.

iPhone 12 Pro Pacific Blue jest najchętniej wybierany przez klientów. Świadczy o tym czas realizacji zamówienia przy wyborze tej opcji. Ten niebieski na wybranych rynkach ma najdłuższy okres dostawy. Dlaczego klienci decydują się właśnie na taką wersję? Jest na to odpowiedź.

iPhone 12 Pro w opcji Pacific Blue to nowy kolor

Pacific Blue to zupełnie nowy wariant kolorystyczny obudowy, który Apple wprowadziło wraz ze smartfonami iPhone 12 Pro. Zastąpił on ten zielony odcień dodany wraz z jedenastkami. Dlatego jest więc tak chętnie wybierany, bo to nowy kolor. Klienci decydujący się na taką opcję wierzą, że ich telefon będzie się wyróżniać na tle tych pozostałych. Inne odcienie to srebrny, złoty i grafitowy.



Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło