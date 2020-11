Konferencja Apple One More Thing została potwierdzona. Gdzie oglądać live stream? Transmisja na żywo będzie dostępna m.in. poprzez link do YouTube.

Konferencja Apple One More Thing odbędzie się dokładnie 10 listopada. Jak zwykle będzie live stream, choć to nie transmisja na żywo. Zostanie nagrana i zmontowana wcześniej. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać wydarzenie, to można to zrobić w serwisie YouTube. Stosowny link macie poniżej.

Konferencja Apple One More Thing nie tylko poprzez link do YouTube

Wiemy, że listopadowa konferencja Apple to wydarzenie, które będzie można też obejrzeć na stronie producenta. Stosowny link znajdziecie tutaj. Tutaj live stream będzie do obejrzenia nie tylko na urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka. Można to też zrobić na sprzętach z nowszymi wersjami popularnych przeglądarek. W trakcie eventu zobaczymy nowe komputery Mac. Czego można się spodziewać?

Konferencja One More Thing zostanie poświęcona komputerom z Apple Silicon. Najpierw zobaczymy nowe MacBooki. Będzie to nowy model Air i dwa Pro z wyświetlaczami o przekątnych 13 i 16 cali. Ich design raczej nie ulegnie zmianie. Przejście na własne procesory oparte na architekturze ARM będzie tu kluczowe. Poznamy też datę premiery macOS Big Sur.



