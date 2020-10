iPhone 12 Pro to smartfon Apple, którego cena nie jest niska. Startują one od kwoty 5199 złotych. Pomimo tego popyt na to urządzenie jest naprawdę duży. Duże zainteresowanie tym smartfonem przerosło nawet oczekiwania samego producenta. Tak więc ten reaguje i zwiększa zamówienia na wybrane elementy, które potrzebne są do produkcji.

Apple poprzez duży popyt na model iPhone 12 Pro zaczęło składać większe zamówienia na układy VCSEL, które współpracują z sensorem LiDAR. Jak dobrze wiemy, ten jest w stanie m.in. mierzyć wzrost. Duże zainteresowanie droższym modelem widać w Stanach Zjednoczonych. To oznacza, że produkcja będzie nieco zwiększana względem wcześniejszych zamówień.

Duże zainteresowaniem modelem iPhone 12 Pro widać także na przykładzie sklepu internetowego Apple w Polsce. Obecnie czas oczekiwania wynosi minimum 2-3 tygodnie. W przypadku wybranych konfiguracji jest to nawet 3-4 tygodnie. Dane techniczne smartfona iPhone 12 Pro znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 12 Pro – dane techniczne 6,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1170 x 2532 pikseli

procesor Apple A14 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka TrueDepth 12 MP f/2.2 do selfie

aparat fotograficzny 12 MP f/1.6 + 12 MP f/2.2 + 12 MP f/2.4 + LiDAR

bateria o pojemności 2815 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze Lightning

187 gramów

iOS 14.1 Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Apple AirPods – sztuczki i triki, które warto znać

źródło