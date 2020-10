iOS 14.2 beta 4 to nowa aktualizacja Apple dla iPhone’ów w wersji poglądowej. Na finalną wersję jeszcze poczekamy. Teraz można pobierać iOS 14.1.

iOS 14.2 beta 4 to najnowsza, poglądowa wersja oprogramowania dla iPhone’ów, która obecnie znajduje się w fazie testów. Aktualizacja wprowadzi nowe emoji. Apple doda też inne nowości. Tymczasem można już pobierać nową wersję. Na razie otrzymali ją deweloperzy.

Czy iOS 14.2 beta 4 zawiera jeszcze jakieś nowości? O tym przekonamy się za jakiś czas, gdy testerzy zaczną je dostrzegać. Apple na razie zachęca testerów do zgłaszania błędów. Po to, aby finalna wersja tego oprogramowania dla iPhone’ów była pozbawiona jak największej ilości błędów. Na sfinalizowany software trochę jeszcze sobie poczekamy.

iOS 14.2 beta w formie testowej, a teraz finalna wersja z numerem 14.1

Zanim Apple udostępni finalną wersję iOS 14.2, to najpierw można pobierać uaktualnienie systemu z numerkiem 14.1. Ten nie był dostępny w postaci bety i Apple nawet niechcący udostępniło go niedługo po październikowej konferencji, a potem szybko wycofało. Wśród nowości jest wsparcie dla nowych iPhone’ów, ale w rzeczywistości są to głównie poprawki błędów.

Z szeroką ofertą telefonów komórkowych zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: opracowanie własne