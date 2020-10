iOS 14.1 i iPadOS 14.1 to nowe aktualizacje. Jeśli zastanawiacie się, co nowego tu znajdziemy, to nowości są. Zobaczmy zmiany z iOS 14.1 i iPadOS 14.1.

iOS 14.1 i iPadOS 14.1 to pierwsze aktualizacje uzupełniające dla iPhone’ów i iPadów po dużej czternastce udostępnionej wcześniej we wrześniu. W międzyczasie trwają testy aktualizacji z numerami 14.2. Znajdziemy tu pewne nowości, choć nie ma ich zbyt wiele. Zobaczmy więc, co nowego Apple tu umieściło.

iOS 14.1 i iPadOS 14.1 – co nowego / wykaz nowości i zmiany

Uaktualnienie iOS 14.1 zawiera udoskonalenia i poprawki błędów dotyczące iPhone’a.

• Dodaje obsługę odtwarzania i edycji 10‑bitowego wideo HDR w aplikacji Zdjęcia na iPhonie 8 i nowszych.

• Rozwiązuje problem, przez który część widżetów, folderów i ikon na ekranie początkowym mogła być pomniejszona.

• Usuwa problem, w wyniku którego przeciąganie widżetów na ekranie początkowym mogło usuwać aplikacje z folderów.

• Naprawia problem, w wyniku którego aplikacja Mail mogła wysyłać niektóre wiadomości email przy użyciu niewłaściwego aliasu.

• Usuwa problem, który mógł uniemożliwiać wyświetlanie informacji o regionie, z którego pochodzi połączenie przychodzące.

• Naprawia problem, przez który użycie funkcji Zoom ekranu oraz kodu alfanumerycznego blokady mogło na niektórych urządzeniach powodować nakładanie przycisku połączenia alarmowego na pole wprowadzania tekstu (na zablokowanym ekranie).

• Usuwa problem, który mógł sporadycznie uniemożliwiać części użytkowników pobieranie utworów i dodawanie ich do swojej biblioteki w widoku albumu lub playlisty.

• Naprawia problem, przez który aplikacja Kalkulator mogła nie wyświetlać zer.

• Usuwa problem, przez który po rozpoczęciu strumieniowania rozdzielczość wideo mogła być przez pewien czas obniżona.

• Usuwa problem, w wyniku którego część użytkowników nie mogła skonfigurować Apple Watch członka rodziny.

• Naprawia problem, który powodował wyświetlanie błędnych informacji na temat materiału obudowy Apple Watch w aplikacji Apple Watch.

• Usuwa problem dotyczący aplikacji Pliki, przez który część dostawców usług w chmurze zarządzanych przez MDM mogła błędnie wyświetlać zawartość jako niedostępną.

• Poprawia zgodność z bezprzewodowymi punktami dostępu Ubiquiti.

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem. iOS 14.1 i iPadOS 14.1 zainstalujecie udając się na iPhone’ach lub iPadach do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Oczywiście, będzie to możliwe po wcześniejszym nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi.

