iPhone 12 Pro Max to flagowiec Apple, który jest blisko. Ma to być bardzo udany smartfon. Zobaczmy, co już wiemy przed premierą o modelu iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro Max to najdroższy ze smartfonów Apple na 2020 rok, który był obiektem mnóstwa przecieków. Premiera jest już blisko. Na ten telefon czeka wielu fanów sprzętów z logo nadgryzionego jabłka. Co nie dziwi, bo ten model może znacząco wyróżniać się nad innymi. W tym artykule zebraliśmy znane informacje o flagowcu iPhone 12 Pro Max. Rzućmy sobie na to okiem.

Z 6,7-calowym ekranem OLED

iPhone 12 Pro Max będzie większy od poprzednika. Plotki mówią o tym, że Apple umieści w nim ekran o przekątnej 6,7 cala. Będzie to więc duży telefon. Będzie to wyświetlacz OLED o zagęszczeniu obrazu na poziomie 458 ppi. Tak więc rozdzielczość względem modelu z 2019 roku również powinna nieznacznie wzrosnąć. Mówi się też o tym, że ten telefon będzie jedynym, który może otrzymać odświeżanie w postaci 120 Hz, ale obecnie jest to już coraz mniej prawdopodobne. To jednak ciągle nic pewnego.

Procesor Apple A 14 z 6 GB pamięci RAM

iPhone 12 Pro Max otrzyma procesor Apple A14, który będzie wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej. To ten sam układ SoC, który znajduje się w ostatnim iPadzie Air. To bardzo potężny procesor, który sprawi, że nowy flagowiec zaoferuje bardzo dużą wydajność. W tańszych modelach, jak w Mini, chip ma być wspomagany przez 4 GB pamięci RAM.

W końcu więcej miejsca na dane

iPhone 12 Pro Max i jego mniejszy brat w podstawowych konfiguracjach dostaną 128 GB miejsca na dane. 64 GB znajdować ma się w dwóch najtańszych telefonach. Spodziewajmy się, że te droższe będą także dostępne w opcjach z 256 lub 512 GB pamięci. Czy pojawi się także wariant mający 1 TB miejsca na pliki? Nie można nic wykluczyć.

Aparat z sensorem LiDAR

iPhone 12 Pro Max dostanie potrójny aparat fotograficzny, ale zostanie on wzbogacony w sensor LiDAR. Apple dodało ten element wcześniej do kamery droższych iPadów. Dzięki temu spodziewajmy się większych możliwości. Pozostałe obiektywy to szerokokątny, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw. Tutaj nie spodziewamy się większych zmian.

Cena iPhone 12 Pro Max może być wyższa

Plotki mówią o tym, że cena modelu iPhone 12 Pro Max może być o 50 dolarów wyższa. Jeśli tak się stanie, to w Stanach Zjednoczonych trzeba będzie zapłacić od 1149 dolarów. Następstwem tego będzie, że w Polsce być może będzie to już kwota w okolicy 6 tysięcy złotych. Tanio nie będzie. Poza tym trzeba pamiętać, że w zestawie zabraknie pewnych akcesoriów. To ładowarka i słuchawki, z których producent rezygnuje w pudełkach.



Data premiery nadal tajemnicą

Apple jeszcze nie potwierdziło daty premiery modeli iPhone 12 Pro. Jeśli ta miałaby rzeczywiście odbyć się 13 października, to gigant powinien to potwierdzić najpóźniej na początku przyszłego tygodnia. Jeśli tak się nie stanie, to październikowa konferencja raczej odbędzie się w późniejszym terminie. Trzeba będzie czekać ciut dłużej. Sprzedaż droższych modeli ma ruszyć dopiero w listopadzie. Znane dane techniczne modelu iPhone 12 Pro Max znajdziecie poniżej

Apple iPhone 12 Pro Max – dane techniczne

6,7″ ekran OLED o rozdzielczości 458 ppi



procesor Apple A14 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z sensorem LIDAR – brak szczegółów

bateria o pojemności 4380 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 14

źródło: opracowanie własne