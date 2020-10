iPhone 12 Mini to smartfon Apple, który pojawia się w przeciekach od dawna. Już wcześniej pojawiały się informacje mówiące o tym, że cena będzie atrakcyjna. Wygląda na to, że tego trzeba się spodziewać. Pojawiły się nowe informacje w tym temacie. Apple ma wprowadzić ten model na rynek w kwocie od 649 dolarów.

Cena modelu iPhone 12 Mini w postaci 649 dolarów dotyczy wersji z 64 GB miejsca na dane. Następnie mamy wariant mający 128 GB pamięci za 699 dolarów. Natomiast w przypadku wersji 256 GB mamy spodziewać się ceny w postaci 799 dolarów. Jeśli Apple wprowadzi sprzęt na rynek w takich kwotach, to raczej chętnych nie zabraknie.

Cena modelu iPhone 12 Mini sprawi, że będzie to hit sprzedażowy Apple

Niska cena smartfona iPhone 12 Mini sprawi, że sprzęt znajdzie zapewne wielu chętnych użytkowników. To jednak nie wszystko. Będą to też małe gabaryty tego modelu. Jak dobrze wiemy, Apple umieści tu ekran o przekątnej 5,4 cala i smartfon będzie mniejszy od szóstek. Znalezienie dobrego telefonu w tak kompaktowych rozmiarach graniczy dziś z cudem. To urządzenie będzie mogło wypełnić lukę.

iPhone 12 Mini ma być dostępny w sprzedaży jeszcze w październiku. Modele Pro mają pojawić się później. Ciągle czekamy, aż Apple potwierdzi termin konferencji. Plotki mówią, że wydarzenie odbędzie się za kilkanaście dni.

