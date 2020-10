iPhone 12 Pro i iPhone 12 są coraz bliżej. Mamy okazję zobaczyć rendery, które ujawniają planowany design. Trzeba przyznać, że takie zmiany są na plus.

iPhone 12 Pro i Phone 12 są obecnie w ogniu przecieków. Obecnie czekamy, aż Apple potwierdzi datę premiery. Plotki mówią o 13 października. Tymczasem mamy okazję zobaczyć rendery obu smartfonów. Nie są to oficjalne materiały prasowe producenta. Ich wycieku raczej się nie spodziewamy. Opublikowano je na łamach słowackiego serwisu poświęconego produktom giganta. Dzięki temu możemy zobaczyć planowany design.

iPhone 12 Pro ma potrójny aparat fotograficzny z dodatkowym sensorem LiDAR. Wiemy, że tańsze telefony Apple, jak chociażby model Mini, takiego elementu nie dostaną. Z przodu mamy design znany już od kilku lat. Tutaj w zasadzie nic się nie zmienia. Jednak widać zmiany w bocznej ramce. Są to inspiracje wprowadzone wraz ze smartfonami z iOS od czwórek, które potem porzucono przy szóstkach.

iPhone 12 Pro ma być potężnym smartfonem Apple

Wiemy, że iPhone 12 Pro będzie dostępny w dwóch rozmiarach. Mniejszy model otrzyma 6,1-calowy ekran, a większy Max wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala. Pod obudową znajdzie się potężny procesor Apple A14, który najpierw wprowadzono do nowego iPada Air. Według plotek nie mamy co spodziewać się w pudełkach słuchawek i ładowarki. Mimo to ceny mogą być ciut wyższe. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej informacji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło