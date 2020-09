iPhone 12 5G będzie bez akcesoriów, co potwierdza iOS 14.2. Ładowarka i słuchawki to dodatki, których zabraknie. Co więc trafi do pudełek z iPhone 12 5G?

iPhone 12 5G to cztery nowe smartfony Apple, które obecnie są w ogniu przecieków. iOS 14.2 beta 2, który wprowadza m.in. nowe emoji, udostępniony wczoraj potwierdza, że telefony zostaną pozbawione w opakowaniach ważnych akcesoriów. To ładowarka i słuchawki EarPods, których to po prostu nie będzie. Tego typu informacje pojawiały się już wcześniej.

Ładowarka i słuchawki EarPods to nieodłączne dodatki od pierwszego telefonu Apple. Modele iPhone 12 5G zostaną ich jednak pozbawione, co jest w zasadzie już niemal pewne. Kod iOS 14.2 tylko to potwierdza, bo zawiera wskazówki mówiące o ich braku. Nie pozostaje nic innego, jak tylko się z tym pogodzić.

Oto co znajdziemy w pudełkach modeli iPhone 12 5G

Apple nie pozbawi nowych telefonów z dosłownie wszystkich akcesoriów. W opakowaniach modeli iPhone 12 5G znajdą się nadal nowy przewód z końcówkami Lightning i USB C w oplocie oraz kluczyk do tacki SIM. Słuchawki trzeba będzie nabyć osobno i to samo dotyczy ładowarki, choć większość klientów te akcesoria z pewnością ma. Do pudełek trafi też trochę papierologii.

Apple być może zaprezentuje smartfony iPhone 12 już 13 października. Data ta pojawiła się w plotkach, ale nie została jeszcze potwierdzona. Wśród czterech nowych telefonów pojawi się także model Mini. Będzie on najtańszy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla głośnika HomePod

źródło