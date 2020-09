iOS 14 wprowadza nowe powiadomienia o uzyskiwaniu dostępu do kamery i mikrofonu. To pomarańczowa lub zielona kropka. Zobaczmy, co to oznacza w iOS 14.

iOS 14 to ogromna aktualizacja oprogramowania iPhone’ów, która wprowadza mnóstwo nowości. Ostatnio wspominaliśmy wam o tym, co pojawiło się w Pogodzie oraz geście stuknięcia w tył obudowy. Jeśli macie już nowy system na telefonie, to pewnie zauważyliście już, że czasem pojawia się pomarańczowa lub zielona kropka. Co to jest?

Pomarańczowa lub zielona kropka z iPhone’a na iOS 14 to system powiadomień o dostępie

Taka pomarańczowa lub zielona kropka z iOS 14, to nowy system powiadomień związany z uzyskiwaniem dostępu do mikrofonu lub kamery. Jeśli jakaś aplikacja lub funkcja telefonu będzie próbowała uzyskać taki dostęp, to zostanie wyświetlone takie powiadomienie. Tak więc jeśli będziecie dzwonić lub też uruchamiać aparat, to nie zdziwcie się, gdy pojawi się taki element.

Apple obecnie już testuje z beta testerami aktualizację iOS 14.2. Wydanie z numerkiem 14.1 przeskoczono, a więc pewnie to uaktualnienie zostanie niedługo udostępnione dla wszystkich. Być może jeszcze przed premierą nowych iPhone’ów. W międzyczasie możecie zapoznać się z najciekawszymi trikami i ukrytymi funkcjami.

źródło: opracowanie własne