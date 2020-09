iPhone 12 Pro Max to flagowiec, który otrzyma procesor Apple A14 Bionic zaprezentowany kilka dni temu. Telefon ma zadebiutować w październiku. Wiemy, że względem poprzedniego układu SoC nowy układ ma dostać do 40 proc. wydajniejsze rdzenie CPU i do 30 proc. w przypadku GPU. Tymczasem smartfon pojawił się w benchmarku AnTuTu, gdzie go przetestowano.

Widzimy, że iPhone 12 Pro Max w AnTuTu wykręcił ponad 572 tys. punktów. Tak więc tutaj Apple A14 Bionic w przypadku CPU wykazał tylko o 16 proc. lepszą wydajność względem A13. Natomiast w przypadku GPU różnica wynosi już tylko 4 proc. Poza tym wyniki te są gorsze względem tych, które mogą osiągać najszybsze smartfony ze Snapdragonem 865 Plus. Z czego to wynika?

iPhone 12 Pro Max z Apple A14 Bionic z AnTuTu to prototyp

Pamiętajmy, że przetestowany w AnTuTu iPhone 12 Pro Max to najpewniej smartfon w wersji prototypowej. Finalnie po Apple A14 Bionic spodziewamy się lepszych wyników. Wiemy, że nowy SoC wykonany w 5 nm ma być naprawdę potężny. Przy okazji mamy też potwierdzenie rozmiaru RAM-u.

AnTuTu potwierdza nam, że w modelu iPhone 12 Pro Max znajduje się Apple A14 Bionic wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Widać też informację o 128 GB miejsca na dane i tyle spodziewajmy się w standardzie. Całość pracowała pod kontrolą iOS 14.1, którego nie udostępniono do beta testów. Zdecydowano się przeskoczyć do wersji 14.2.

