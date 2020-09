iOS 14.2 beta 1 Apple udostępniło jeszcze przed wydaniem 14.1. Aktualizacja wprowadza pewne nowości. Zobaczmy więc, co nowego znajdziemy w iOS 14.2 beta.

iOS 14.2 beta 1 Apple udostępniło dosyć nieoczekiwanie po dużej czternastce. Wszak spodziewaliśmy się wydania z numerkiem 14.1. Pod kontrolą tej ostatniej wersji oprogramowania mają pracować smartfony iPhone 12. Być może z tego powodu pominięto program pilotażowy i od razu przeskoczono do kolejnej wersji. Ta wprowadza pewne nowości i zmiany. Zobaczmy więc sobie, co nowego tu znajdziemy.

Co nowego w iOS 14.2 beta 1 – wykaz nowości i zmian

iOS 14.2 beta 1 wprowadza przeprojektowane kontrolki multimediów dla AirPlay 2 w centrum sterowania. Przypominają one to, co znamy z ekranu blokady. Widać większą okładkę czy ikonkę prezentującą źródło odtwarzanej muzyki lub filmu. Na tym nie koniec nowości.

W iOS 14.2 beta 1 zaszyto także funkcję wykrywania ludzi w narzędziu lupa. Ma to na celu utrzymanie dystansu pomiędzy osobami. Następnie mamy nową ikonkę aplikacji Watch oraz integrację Shazam z centrum sterowania. Możecie to zobaczyć na poniższych zrzutach ekranowych.

Część z was pewnie spyta, a gdzie są nowe emoji? Cóż, w iOS 14.2 beta 1 nadal ich nie ma. Co nie zmienia faktu, że Apple może je dodać w późniejszym czasie. Mowa o emotkach, które widzicie poniżej. Pochodzą one z aktualizacji Unicode 13.

źródło: opracowanie własne