iOS 14 beta 7 Apple udostępniło wcześniej w tym tygodniu. Co nowego znajdziemy w tym wydaniu poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów? Choć program pilotażowy dobiega końca, tak pewne nowości są i wśród nich znajdziemy tęczowe tapety dla trybu dark mode. Są też inne zmiany. Rzućmy sobie na nie okiem.

iOS 14 beta 7 – co nowego / wykaz nowości

iOS 14 beta 7 wprowadza wspomniane tęczowe tapety dla dark mode. Znajdują się one w sekcji Fotosy i możecie je zobaczyć poniżej. Będą one jednak dostępne tylko wtedy, gdy włączony jest ciemny motyw. Następnie wśród nowości mamy zmiany obejmujące bibliotekę aplikacji. Tutaj Apple wprowadziło nowe nazwy dla kategorii. Są to Społeczności, Biurowe i finansowe, Narzędzia, Czytanie i informacje, Rozrywka, Kreatywność, Zakupy i jedzenie, Gry, Podróże, Zdrowie i sprawność oraz Inne. Jeśli testujecie wybrane aplikacje, to pojawi się także sekcja TestFlight.

Ponadto w iOS 14 beta 7 naprawiono błąd z banerem dla słuchawek AirPods, który wyświetlał tekst. Bug ten usunięto. Tak więc nowości za wiele tu nie znajdziemy. Co nie dziwi, bo program pilotażowy pomału dobiega końca i obecnie Apple musi już skupiać się na optymalizowaniu oprogramowania. Po to, aby to było pozbawione jak największej ilości niedociągnięć przed publiczną premierą dla wszystkich użytkowników iPhone’ów.

źródło: opracowanie własne