Nowy iPad 2020 to tablet Apple, którego premiery spodziewamy się już we wrześniu. Serwis źródłowy uzyskał dostęp do schematów, które prezentują nam urządzenie na rysunkach. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć, czego spodziewać się pod kątem designu. Już wcześniejsze plotki mówiły, pod wygląd ma nawiązywać do modeli iPad Pro i tak w rzeczywistości jest. Rzućmy sobie na to okiem.

iPad 2020 rzeczywiście na pierwszy rzut oka przypomina model Pro. Apple w tablecie pozbyło się przycisku Początek z Touch ID. Mówi się o tym, że czytnik linii papilarnych mógłby pojawić się na bocznej ramce, ale raczej spodziewajmy się obsługi Face ID. Następnie mamy ekran, którego przekątna wynosi 10,8 cala. Ma on wąskie ramki. Jest też złącze USB C, podwójne głośniki i cztery mikrofony.

Nowy iPad 2020 także ze Smart Connector

Warto dodać, że nowy iPad otrzyma także interfejs Smart Connector do komunikacji z akcesoriami. Wcześniejsze plotki mówiły, że nowy tablet Apple rzeczywiście ma obsługiwać klawiaturę Magic Keyboard. Nowy przeciek zdecydowanie na to wskazuje. Urządzenie powinno zadebiutować we wrześniu. Jeszcze przed iPhone’ami 12. Nie będzie to jednak huczna konferencja, a zwykły debiut z informacją prasową. Wtedy też spodziewamy się smartwatchy Apple Watch series 6.

