iOS 13.7 beta i iPadOS 13.7 beta to nowe wersje poglądowe oprogramowania dla iPhone’ów i iPadów, które udostępniło Apple. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego wprowadzają, to na wiele nowości nie ma co liczyć. To uzupełniające aktualizacje. Zostaną wydane jeszcze przed uaktualnieniami iOS 14 i iPadOS 14.