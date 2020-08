Apple Watch 6 i nowy iPad 8. generacji to nowe produkty firmy z Cupertino, których premiera ma odbyć się we wrześniu. Tymczasem dostrzeżono je na stronie EEC, gdzie były certyfikowane. To oznacza, że och debiut jest blisko. Łącznie znaleziono aż 8 modeli Apple Watch series 6 z oprogramowaniem watchOS 7.

Apple Watch 6 i nowy iPad 8. generacji to produkty, które były obiektem już wielu przecieków. Plotki mówią o tym, że zobaczymy je jeszcze przed premierą Phone’ów 12, które mają zostać pokazane w październiku. Według przecieków pierwsze urządzenia zostaną zapowiedziane we wrześniu. Jednak nie odbędzie się to na specjalnej konferencji.

Tymczasem Apple Watch 6 i nowy iPad 8. generacji są już certyfikowane. Znaleziono je na stronie urzędu EEC. Tam pojawiło się łącznie osiem nowych modeli smartwatchy z watchOS 7. Ich nazwy kodowe to A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355 oraz A2356. Oczywiście, pod kątem rozmiarów spodziewamy się tylko dwóch. Są to po prostu różne warianty zegarków, które przygotowuje firma.

Apple Watch 6 być może bez jednej funkcji

Starsze plotki mówiły o tym, że smartwatche Apple Watch 6 otrzymają czujnik do mierzenia natlenienia krwi. Jednak pewne informacje sugerują, że taka funkcja być może nie będzie dostępna od początku. Wynika to z faktu, że producent miałby nie być zadowolony z jej dokładności. Dlatego jest możliwe, że prace nad nią będą kontynuowane i zostanie ona wprowadzona dopiero z czasem. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce. Specyfikacja nowego iPada pozostaje jeszcze tajemnicą.

