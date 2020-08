iPhone 12 Pro to flagowe smartfony Apple, które według plotek miały dostać ekran 120 Hz. Potem mówiono, że tak się nie stanie, ale iOS 14 beta 5 udostępniony w tym tygodniu może sugerować coś innego. Tam dostrzeżono nową opcję. Jeśli wyświetlacze z odświeżaniem w 120 Hz się pojawią, to dostaną je tylko iPhone’y 12 Pro.

iPhone 12 Pro to dwa droższe smartfony Apple, których premiery spodziewamy się w październiku. Jak dobrze wiemy, pewne plotki mówiły o tym, że telefony mają dostać ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Zdaje się to potwierdzać system iOS 14 beta 5, który Apple udostępniło testerom kilka dni temu. Tam znaleziono pewną opcję, która pojawiała się już wcześniej.

W iOS 14 beta 5 na wybranych telefonach Apple znajduje się opcja widoczna poniżej. To ograniczanie liczby klatek na sekundę, co w przypadku starszych modeli nie ma zastosowania. Zdaje się to jednak potwierdzać, że iPhone 12 Pro rzeczywiście otrzyma ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Przecieki mówią jednak o tym, że nie będzie ono dynamiczne, jak to jest w Samsungu Galaxy Note 20 Ultra.

Tylko iPhone 12 Pro ma dostać ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

Apple poza modelami iPhone 12 Pro szykuje na jesień także dwa tańsze telefony. One również dostaną potężny SoC A14 Bionic czy modemy 5G. Jednak ekranów z odświeżaniem 120 Hz nie otrzymają. Te będą tylko w droższych smartfonach, a w pozostałych pozostanie 60 klatek na sekundę.

iPhone 12 Pro dostanie także rozbudowany aparat fotograficzny. Apple planuje wzbogacić go o sensor LiDAR. To pozwoli na zwiększenie możliwości pod kątem AR i nie tylko. Spodziewajmy się, że ceny będą zaczynać się od 999 dolarów.

