iPhone 12 5G to łącznie cztery nowe smartfony z iOS, które Apple pokaże jesienią 2020 roku. Wiemy, że firma szuka oszczędności i chce zmniejszyć koszty produkcji. Nowe informacje sugerują, że stanie się to możliwe dzięki bateriom, a dokładnie na ich płytkach. Te dla iPhone’ów 12 5G mają być nawet o 40-50 proc. tańsze.

iPhone 12 5G to smartfony Apple na 2020 rok, które zobaczymy za kilka tygodni. Analityk Ming Chi Kuo, który dostarczał nam już wielu sprawdzonych informacji na temat planów giganta, teraz przekazał nowe szczegóły, które obejmują koszty produkcji. Firma szuka oszczędności, bo dosyć sporo będzie ją kosztować wsparcie dla sieci nowych generacji.

Wiemy, że modele iPhone 12 5G będą wspierać zarówno mmWave, jak i Sub-6GHz. To ma zwiększyć koszty produkcji o (odpowiednio) 75-85 i 125-135 dolarów. Dlatego Apple szuka oszczędności i te obejmą płytki dla baterii. Mają one być tańsze o 40-50 proc. w porównaniu do tych samych elementów wykorzystanych w zeszłorocznych telefonach. W przyszłym roku redukcja kosztu również ma być i wyniesie 30-40 proc. względem tego, co firma zapłaci w tym roku.

iPhone 12 5G coraz bliżej, ale Apple nie podało daty premiery

Niedawno w sieci dostrzeżono stream szykowany przez Apple, który mógł być dla modeli iPhone 12 5G. Miał on być gotowy na wrzesień. Jednak plotki mówią o tym, że nowe telefony z iOS nie zostaną zaprezentowane w przyszłym miesiącu. Podobno dopiero w październiku. Jakby tego było mało, to na dostępność sklepową modeli Pro przyjdzie nam być może poczekać aż do listopada.

