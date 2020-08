iOS 13.6.1 i iPadOS 13.6.1 są już dostępne. Apple udostępniło użytkownikom iPhone’ów i iPadów nowe aktualizacje. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego wnoszą, to lista nowości jest już znana. To pomniejsze uaktualnienia, ale i tak iPadOS oraz iOS 13.6.1 z pewnością warto zainstalować. Właśnie z racji poprawek błędów.

iOS 13.6.1 i iPadOS 13.6.1 to najnowsze aktualizacje Apple dla iPhone’ów i iPadów, które są uzupełnieniem do większej wersji oprogramowania z lipca. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego tu znajdziemy, to cóż… na nowości nie ma co liczyć. Apple skupiło się na usunięciu znalezionych błędów. Tym razem są to uaktualnienia z poprawkami różnych problemów.

iOS 13.6.1 i iPadOS 13.6.1 – co nowego w aktualizacjach

Wykaz zmian dla aktualizacji iOS 13.6.1 jest krótki. Czytamy w nim, że usunięto błąd związany z nieusuwaniem niepotrzebnych pików danych systemowych. Następnie mamy rozwiązanie problemu zielonej poświaty na ekranach iPhone’ów 11. Apple wspomina też o powiadomieniach, gdzie też wykryto bug. Są też poprawki z zakresu bezpieczeństwa i informacje na ich temat znajdą się na tej stronie.

Tak więc iOS 13.6.1 i iPadOS 13.6.1 nie są dużymi uaktualnieniami, a pomniejszymi. Co nie zmienia faktu, że z pewnością warto je zainstalować. Można to zrobić udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Apple ponadto udostępniło także poprawkę dla macOS Catalina 10.15.6.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: opracowanie własne