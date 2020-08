iPhone 12 Pro i Pro Max to smartfony Apple, które zobaczymy za kilka tygodni. Nowe plotki wskazują na to, że pojawi się nowa konstrukcja. Gigant z Cupertino miałby wykorzystać aluminium stosowane w lotnictwie. W ten sposób droższe iPhone’y 12 miałyby zaoferować lepszą wytrzymałość. Nie wiadomo, ile w tym prawdy.

iPhone 12 Pro to dwa smartfony Apple, które mają dostać mocny procesor A14 Bionic. Wiemy, że na ich debiut trochę poczekamy. Pewne plotki mówią, że droższe modele miałyby trafić na rynek trochę później. Teraz pojawiły się nowe informacje. Te wskazują na to, że pojawi się nowa konstrukcja z wykorzystaniem specjalnych materiałów.

iPhone 12 Pro dostanie oczywiście szklaną obudowę. Tutaj zmian się nie spodziewajmy. Jednak sama nowa konstrukcja telefonów miałaby bazować m.in. na aluminium, które wykorzystywane jest w lotnictwie. To sprawi, że smartfony będą bardziej wytrzymałe. Trudno powiedzieć jednak, ile w tych plotkach jest prawdy.

Apple iPhone 12 Pro w dwóch rozmiarach

Wiemy, że nowe flagowce Apple trafią na rynek w dwóch rozmiarach. Największym telefonem będzie iPhone 12 Pro Max, który otrzyma 6,7-calowy ekran OLED. W mniejszym smartfonie spodziewajmy się 6,1-calowego wyświetlacza. Ponadto aparat fotograficzny ma zostać wzbogacony w sensor LIDAR, który zwiększy jego możliwości m.in. pod kątem AR.

iPhone 12 Pro nie pojawi się w sklepach wcześniej niż w październiku. Nie można też wykluczyć, że nastąpi to później. Początkowa dostępność nowych smartfonów Apple może być dosyć ograniczona, co warto mieć na uwadze. Do momentu premiery urządzenia będą jeszcze obiektem wielu plotek.

